شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام "للداخلية العرب": تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف "رائدة ومتميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إن تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف "رائدة ومتميزة"، مشيرا إلى أن الجزائر "استطاعت بفضل الله وجهود الدولة والجهات الأمنية من القضاء على هذه الظاهرة المنبوذة على كافة المستويات".

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عقب استقبال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، له بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وأشاد محمد بن علي كومان، بنجاح الدورة الـ31 للقمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، مضيفا أنها جرت في أحسن الظروف.

وفي السياق ذاته، سلم كومان دعوة رسمية للوزير الجزائري لحضور أعمال الدورة الأربعين (40) من مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ستحتضنها العاصمة التونسية في الأول من شهر مارس القادم.