شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سوريا وروسيا يبحثان هاتفيا القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد فى وقت سابق أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية ينتهك سيادة بلاده ويخالف القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والأمن فى المنطقة، مطالبا الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها فى هذا الصدد وفقًا لميثاقها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).