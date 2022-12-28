شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية سوريا وروسيا يبحثان هاتفيا القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الثلاثاء، في اتصالا هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها للوصول إلى مستوى طموحات الشعب والقيادة في كلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.