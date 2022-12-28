شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد أهمية متابعة تنفيذ قرارات قمة الفرنكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم،الثلاثاء، أهمية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن قمة الفرنكوفونية التي عقدت بجريرة جربة التونسية مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع المستشار السياسي والدبلوماسي للأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ديزير نيارهيريرا بصفته مبعوثا خاصا لها حاملا رسالة للرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس الحالي لقمة الفرنكوفونية.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة الفرنكوفونية لجهودها لدعم نجاح تنظيم هذه القمّة، منوّها بالحوار الصريح والبنّاء الذي شهدته أعمال القمة، وما تمخّض عنها من قرارات ووثائق أساسية لتطوير المنظمة، بما في ذلك إعلان جربة.



بدوره، ثمّن المبعوث الخاص للأمينة العامة للمنظمة النجاح الباهر للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، التي احتضنتها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الماضي، سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى المحتوى والمخرجات، معتبرا أن قمّة تونس تمثّل مرحلة محورية في تطوير عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.