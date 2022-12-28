شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادة السودانى": الزيارة إلي جوبا تستهدف التنسيق المشترك وتنفيذ اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الزيارة التي قام بها إلي جنوب السودان تهدف لدعم قضايا السلام بالبلدين وتأمين الحدود، مشيرا إلى انه بحث خلال لقائه مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قضايا تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، واتفاق السلام الموقع بين الأطراف بدولة جنوب السودان، بجانب سبل تسهيل نقل بترول دولة الجنوب عبر السودان.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني -في تصريح صحفي الثلاثاء عقب عودته من زيارة رسمية إلي جوبا لمدة يوم واحد- أن الجانبين عقدا مباحثات رسمية مشتركة، تناولت قضايا الأمن القومي للبلدين، وفتح المعابر، وتم الإتفاق على إزالة المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين بدولة الجنوب، ومعاملتهم أسوة بأخوتهم في دولة الجنوب.

رافق نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، خلال الزيارة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء الركن محمد علي صبير مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء الركن الخير عبد الله رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع.