شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يدعو للضغط الحقيقي على الحوثيين لوقف نهب إيرادات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة اليمنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين.

وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الثلاثاء- إن الحوثيين تواصل نهب مئات المليارات من إيرادات اليمن دون تحملها أي التزامات، مشيرا إلى أن إجمالي تلك الإيرادات بلغ عام 2020 نحو تريليونين و310 مليارات ريال، وتضاعفت في 2022.

وأضاف أن مليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام الجاري لتصعيد عمليات النهب المنظم لإيرادات الدولة العامة والضريبية والجمركية، محذرا من محاولاتها تضليل الرأي العام بالتنصل من تلك الجريمة ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ عام 2015، ومطالبة الحكومة اليمنية الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.