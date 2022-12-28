شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يحذر مواطنيه من عبور الحدود للتنقيب عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء المنقبين عن الذهب السطحي في شمال بلاده من عبور حدود الدول المجاورة في عمليات التنقيب.

ودعا الغزواني، خلال وضعه حجر الأساس لمباني الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا، المنقبين لعدم تجاوز حدود البلاد واحترام إجراءات السلامة بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.

وأكد أن تجاوز الحدود غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الموريتاني أنه أصدر تعليمات بضم منطقة «تماية تازيازت» لأروقة معادن موريتانيا، مشددا على صرامة السلطات الإدارية والأمنية في منع ممارسة النشاط خارج الأروقة المخصصة لمعادن موريتانيا.

وأعرب ولد الغزواني عن تقديره لجهود المنقبين وسلوكهم في نبذ الكسل والاستفادة التي حصلوا عليها من استخراج ثروات البلاد بسواعدهم وبقوة إرادتهم، وفق خطابه.

وأكد أن مجهودات المنقبين عن الذهب تشكل مساهمة مهمة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تولد شعورا كبيرا بالاعتزاز وبالفخر بهم، حسب تعبيره.

ومن جانبه، قال وزير المعادن عبدالسلام ولد محمد صالح، إن التنقيب عن الذهب أصبح يشكل رافعة كبيرة للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل كبير في التشغيل ويعمل على خلق قيمة مضافة جديدة.

وأشار إلى أن اقتناء البنك المركزي الموريتاني لكميات معتبرة من الذهب ساهم في تعزيز وحماية قيمة العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطات من الذهب.