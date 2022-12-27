شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج كثيفة على أنحاء متفرقة من الكويت.. والسوشيال ميديا توثق اللحظات النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، العشرات من الفيديوهات، التي توثق هطول الأمطار والثلوج على مناطق متفرقة من الكويت، حيث اكتست الكثير من المناطق الكويتية باللون الأبيض، وهو ما جعل المقيمين في الكويت والكويتيين، يوثقون تلك اللحظات بصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.



الثلوج

تدخل سريع

ورصدت الفيديوهات والمقاطع أيضا، تدخل سريع من رجال الطوارئ الكويتية، وسحب المياه من أمام السيارات وأيضا كتل الثلوج، لفتح الطرق أمام السيارات.

حالة من البهجة

ورغم الكثافات المرورية التي تسببت فيها الأمطار والسيول وكذلك الثلوج، إلا أن أجواء من البهجة أضفتها الثلوج على الكويتيين، وهو ما انعكس على حساباتهم، التي وثقت تلك الفيديوهات، ونشرت الصور، معربين عن سعادتهم بتلك اللحظات التي لا تتكرر كثيرا.