شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يوتيوب" يختبر ميزة تهمّ الكثيرين.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن القائمون على منصة "بوتيوب" عن بدء اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية.

"يوتيوب" يختبر ميزة تهمّ الكثيرين.. ما هي؟

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية بات بإمكانهم تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات.

ومع هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به، ليقوم "يوتيوب" بتغيل المقاطع الموجودة في القائمة بالتتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد.

وبعد تفعيل الميزة يمكن للمستخدم النقر على قائمة "النقاط الثلاثة" التي تظهر جانب عنوان الفيديو، والضعط على خيار "Play last in queue"، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.



وفي حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في "يوتيوب" ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة "الإعدادات"، وبعدها النقر على خيار "Try New Features".

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن "يوتيوب" سيحصل على ميزات ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل بدأت باختبار تقنيات جديدة مع منصة "يوتيوب" سيتمكن المستخدمون عن طريقها من إيجاد ما يبحث عنه على المنصة باستخدام المصطلحات الكتابية أو الكلمات الدليلة.

ومع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم البحث عن أي موضوع أو عبارة على "يوتيوب"، وإذا ظهر له فيديو متعلق بالعبارة التي يبحث عنها سيضغط على زر "البحث داخل الفيديو"، وفي حال كانت العبارة موجودة في النص سينتقل المستخدم مباشرة إلى الجزء الذي تظهر فيه العبارة في الفيديو.



وأشارت غوغل إلى أنها تعمل على ميزة جديدة في "يوتيوب" تسمى Courses، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، وإرفاق هذه الفيديوهات بملفات PDF أو بصور إضافية، وطرح خدمات مدفوعة للراغبين بالحصول على هذا النوع من المحتوى.

كما من المفترض أن يحصل "يوتيوب" أيضا على دعم مسارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، وميزات جديدة تتعلق بالترجمة الآلية للفيديوهات.

أعلنت آبل عن بدء طرح الإصدار الجديد "iOS 16.2" من أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار حمل معه عددا من الميزات للمستخدمين.

وتبعا لآبل فإن "الإصدار الجديد يمنح هواتف آيفون ميزات أمان إضافية، ويوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في خدمة iCloud للتخزين السحابي، وذلك عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "Advanced Data Protection".

ومع هذا الإصدار حصلت هواتف iPhone 14 على إعدادات محسنة لخصاية "الشاشة الدائمة التشغيل"، إذ بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أفضل بالتطبيقات والإشعارات التي تظهر في خلفيات شاشات هواتفهم في حال كانت تلك الإشعارات تشتت انتباههم أحيانا.

وظهرت مع هذا الإصدار أيضا ميزة "Sing" التي تمكن المستخدمين من أداء أغنياتهم المفضلة بشكل دويتو مع مطربينهم المحببين.



وشملت إعدادات الحماية المطورة في هذا الإصدار عدة أمور في هواتف آيفون مثل متصفح Safari، والمذكرات الصوتية، وبطاقات "Wallet Passes"، والملاحظات، والصور.

كما اشتمل التحديث على إعدادات محسّنة لدعم التقنيات التي تتعلق بالمنازل والأدوات والأجهزة الذكية.

أُصدر تنبيه جديد لمستخدمي "أندرويد"، يعتقد أن الملايين معرضون لخطر سرقة التفاصيل المصرفية عبر خلل خطير.

فيتعرض مستخدمو "أندرويد"، مرة أخرى، للهجوم من قبل المتسللين، وقد يؤدي التنبيه الأخير إلى توقف البعض عن تنزيل تطبيق آخر على أجهزتهم. وتم إصدار تحذير جديد بعد عودة ظهور خلل "العراب" (Godfather) القادر تماما على سرقة بيانات الاعتماد المصرفية بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ووفقا لفريق الأمان في Group-IB، كانت هناك زيادة سريعة في الهجمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث يُعتقد أن نحو 400 بنك وتطبيقات للعملات المشفرة تأثرت.

وتم استهداف المستخدمين في 14 مقاطعة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من قبل البرامج الضارة التي أعيد تشغيلها والتي تكون قادرة على عرض صفحة مزيفة بشكل مفرط على شاشات تسجيل الدخول الرسمية عندما يحاول مالكو الهاتف الوصول إلى خدماتهم عبر الإنترنت.

ويسمح هذا الأسلوب للمتسللين بسحب البيانات الخاصة، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى الحسابات الشخصية.



ويتم توزيع الخطأ عبر التطبيقات المزيفة الموجودة على الويب على الرغم من وجود بعض المحاولات أيضا لتوزيع Godfather عبر متجر "بلاي" الرسمي الموثوق به من غوغل، ما يجعل الهجوم أكثر إثارة للخوف. وما زاد الطين بلة، تمكن لصوص الإنترنت من إنشاء طريقة ذكية لتجنب اكتشافها بواسطة خدمة حماية غوغل، ما يعني أن مستخدمي "أندرويد" قد لا يعرفون أبدا أنهم قاموا بتثبيت تهديد سرقة الأموال على هواتفهم.

وبمجرد تحميل الخطأ، يمكنه تشغيل محاكي Google Protect الذي يشبه تماما ماسح الأمان الحقيقي.

وإذا نقر المستخدم بعد ذلك على زر "فحص"، فسيتم إجراء بحث مزيف ويكشف أنه لم يتم العثور على أي تهديدات على الرغم من إصابة الجهاز بالفعل.

وتم إنشاء Godfather لأول مرة في يونيو 2021 حيث أعلن الباحثون في Threat Fabric اكتشافه بعد عام تقريبا. وتم تعديله منذ ذلك الحين لمساعدته على اختراق المزيد من الأجهزة مع ظهور أحدث نسخة من البرامج الضارة في سبتمبر 2022.

إنه خطر مقلق يجب أن يؤخذ على محمل الجد - خاصة بالنسبة لأي شخص يحب تحميل التطبيقات من مصادر غير رسمية.

وأكدت Group-IB في إحدى المدونات أن "برنامج Trojan Godfather الذي يعمل بنظام "أندرويد" المصرفي يستخدمه مجرمو الإنترنت حاليا لمهاجمة مستخدمي الخدمات المالية الشهيرة في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم Godfather للسماح للجهات الفاعلة بالتهديد بجمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول للتطبيقات المصرفية والخدمات المالية الأخرى، واستنزاف الحسابات. وحتى الآن، يشمل ضحاياه أكثر من 400 هدف دولي، بما في ذلك التطبيقات المصرفية، ومحافظ العملات المشفرة، وتبادل العملات المشفرة".

وأصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يقوم جميع مستخدمي "أندرويد" بفحص التطبيقات قبل تثبيتها وتنزيل البرامج فقط من المصادر الرسمية مثل متجر Google Play.

ومن الحكمة أيضا التحقق من المراجعات السابقة والتأكد من أن المطورين الذين قاموا بإنشاء التطبيقات يتمتعون بسمعة طيبة. وتقول نصيحة مهمة أخرى إنه ينبغي التحقق دائما من الأذونات التي يريدها التطبيق قبل التثبيت.