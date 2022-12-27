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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف علماء من جامعة ماساتشوستس أمهيرست بالولايات المتحدة، كيف يمكن لكبار السن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 50%.

نصيحة تقلل من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

ولتقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، من الأفضل المشي ما بين "6000 إلى 9000 خطوة في اليوم".

وعلّقت الأستاذة المساعدة في علم الحركة في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة، أماندا بالوش، على النتائج. وقالت: "وجدنا أنه بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كان هناك خطر إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بشكل ملحوظ على مدى متابعة متوسطها ست سنوات. وعند تجميع المزيد من الخطوات يوميا، بات الخطر أقل تدريجيا".

واشتمل التحليل على 15 دراسة شملت ما يقرب من 50000 شخص من أربع قارات.

وأضافت بالوش: "الأشخاص الأقل نشاطا هم الأكثر ربحا من هذا المشي. فبالنسبة لأولئك الذين يمشون 2000 أو 3000 خطوة في اليوم، فإن القيام بالمزيد قليلا يمكن أن يعني الكثير لصحة قلبهم. إذا كنت على عتبة 6000 خطوة، فإن الوصول إلى 7000 ثم إلى 8000 أمر مفيد أيضا، إنه مجرد تحسن تدريجي أصغر".



وتوصف أمراض القلب والأوعية الدموية بأنها "مرض الشيخوخة"، ما يعني أن السمات المميزة لمشكلة صحية لا تميل إلى أن تؤتي ثمارها حتى وقت لاحق من الحياة.

وتشرح NHS: "أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) هي مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية".

أربعة أنواع رئيسية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

1. أمراض القلب التاجية.

2. السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة.

3. مرض الشرايين المحيطية.

4. مرض الشريان الأورطي.

ويحدث مرض القلب التاجي عندما ينخفض أو يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.

وبالتالي، يمكن أن يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب من ألم في الصدر أو نوبة قلبية أو قصور في القلب.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ما قد يؤدي إلى موت خلايا المخ.

علامات السكتة الدماغية:

• الوجه - قد يتدلى الوجه من جانب واحد، وقد يكون الشخص غير قادر على الابتسام، أو قد يكون فمه أو عينه قد سقطتا.

• الذراعان - قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف الذراع أو خدر في ذراع واحدة.

• الكلام - قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، وقد لا يتمكنون من التحدث على الإطلاق أو قد لا يكونون قادرين على فهم ما تقوله لهم.

وتحدث حالة القلب والأوعية الدموية عندما يكون هناك انسداد في شرايين الأطراف، عادة في الساقين.

ويمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:

• ألم خفيف أو تشنج في الساق، وهو أسوأ عند المشي ويتحسن بالراحة.

• تساقط الشعر في الساقين والقدمين.

• خدر أو ضعف في الساقين.

• تقرحات مستمرة (تقرحات مفتوحة) على القدمين والساقين.

ويحدث مرض الشريان الأورطي عندما يصيب المرض أكبر وعاء دموي في الجسم، والذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم.

كشفت عينا إحدى النساء للأطباء أنها مصابة بسرطان معدة مميت، أدى إلى وفاتها لاحقا.

وقال الأطباء إن المرأة البالغة من العمر 52 عاما عانت من آلام في المعدة لمدة ثلاثة أسابيع ورأوا بياض عينيها يتحول إلى اللون الأصفر قبل أن تطلب المساعدة الطبية.



وكتب المسعفون الذين يعملون في الولايات المتحدة والهند، في مجلة Cureus للعلوم الطبية، أن المرأة كانت مريضة، ولم تكن لديها شهية للطعام وشعرت بالتعب أكثر من المعتاد.

وكشفت الفحوصات أنها كانت مصابة بسرطان معدة مميت يسمى السرطانة الغدية المعدية.

ومن المرجح أن يكون علاج سرطان المعدة ناجحا إذا كان السرطان في المعدة فقط، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ولكن، في هذه الحالة، نما سرطان المرأة كثيرا لدرجة أنه انتشر إلى أمعائها ما جعله غير قابل للشفاء.

وكان الورم الكبير يضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة.

وكان هذا الانسداد المعوي هو الذي تسبب في تحول لون عيني المرأة إلى اللون الأصفر - وهي حالة تعرف باسم اليرقان.

ويحدث هذا عندما يكون هناك تراكم لمادة صفراء تسمى البيليروبين. وغالبا ما يحدث عندما يعاني الأشخاص من حالات مثل حصوات المرارة أو تلف الكبد.

وكتب الأطباء في التقرير أن اصفرار العين هو العارض الأول "النادر" لسرطان المعدة. وخضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف أعراضها، ولكن ليس لعلاج السرطان.

وخرجت في وقت لاحق من المستشفى لكنها رفضت تلقي مزيد من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد شهرين، وفقا للتقرير.

ما هي الأعراض الثمانية الشائعة لسرطان المعدة؟

يمكن أن تعتمد أعراض سرطان المعدة على مكان نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها في المعدة.

ووفقا لمؤسسة "مايو كلينيك"، قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان المعدة ما يلي:

- حرقة من المعدة

- الشعور بالامتلاء بعد تناول حصص صغيرة من الطعام

- آلام في المعدة

- الغثيان

- عسر الهضم

- فقدان الوزن غير المقصود

- الشعور بالانتفاخ بعد الأكل

- صعوبة في البلع

وإذا كنت قلقا من أن أيا من هذه الأعراض قد تنطبق عليك، فمن الأفضل أن تقوم بفحصها.