شكرا لقرائتكم خبر عن المنفى: نسعى للمصالحة والتوافق حول قاعدة دستورية لعقد الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، وأمينها العام أحمد أبو الغيط، معربا عن إيمان ليبيا بدور المنظمة وقدرتها على توجيه الليبيين نحو تنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

ودعا، في كلمته خلال لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، إلى مواصلة عمل اللجنة الأمنية، وذلك في إطار العمل على تحقيق المصالحة، والوصول إلى قاعدة دستورية وصولا لانعقاد الانتخابات، مشيرا إلى الاجتماع الذى انعقد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تمهيدا للتفاوض حول الانتخابات.

وشدد على أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارها الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى توافق كافة الأطراف في ليبيا حول تحقيق خارطة الطريق.

وأوضح أن الشعب الليبي مازال قادرا على مجابهة التحديات عبر تحقيق المصالحة، معربا عن دعمه الكامل للجهود الدولية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على الجانبين العربي أو الإفريقي، مشددا على حالة من التوافق بين مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.