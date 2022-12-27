شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. متحف افتراضى لتوثيق إنجاز "أسود الأطلس" خلال نهائيات كأس العالم بمونديال قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب، عن إطلاق متحف افتراضي، يضم صور وفيديوهات إنجاز "أسود الأطلس"، خلال نهائيات كأس العالم فى مونديال قطر 2022.

ويتضمن هذا المتحف الرقمي الذي أطلق عليه "نية مغربية"، جميع الصور والفيديوهات الرسمية للمنتخب بالإضافة، إلى الصور والمقاطع التي التقطتها الجماهير المغربية، لتوثيق لحظات الفرح والاحتفال، خلال نهائيات كأس العالم، التي عرفت مشاركة متميزة للمنتخب المغربي.

كما يضم المتحف بحسب بيان للوزارة، صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي للاعبي منتخب المغرب بالعاصمة الرباط، بعد عودتهم من قطر واستقبالهم من طرف العاهل المغربي رفقة أمهاتهم.

وسيبقى هذا المتحف، "مفتوحا أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين"، بحسب البيان.

وبصم المنتخب المغربي على مشاركة تاريخية في مونديال قطر، ببلوغه دور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي، بعد فوزه على منتخبي بلجيكا وكندا في دور المجموعات، ثم إسبانيا والبرتغال في دوري الثمن والربع تواليا، قبل الإقصاء أمام المنتخب الفرنسي.