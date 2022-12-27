شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأردني يصل الإمارات لحضور تمرين عسكري مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، إلى دولة الإمارات، لحضور تمرين عسكري تعبوي أردني إماراتي مشترك سيُنفذ اليوم الثلاثاء.



كان في استقبال ولي العهد الأردني، لدى وصوله مطار البطين في العاصمة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان المحاسبة حميد أبو شبص.



كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.