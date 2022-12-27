شكرا لقرائتكم خبر عن نورى المالكى: المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الإثنين أن المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري؛ لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية ودور أجهزة وتشكيلات وزارة الداخلية في تعزيز الاستقرار بالبلاد.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أودرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين في عموم محافظات العراق.