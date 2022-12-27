شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين قرار "طالبان" بحظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، عن إدانة الإمارات بشدة لقرار "طالبان" حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.



وحذّرت نسيبة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الاثنين - من أنه في الوقت الذي يحتاج فيه نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو 6 ملايين شخص خطر المجاعة، فإنّ القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّين.



وأكدت أن القرار، الذي يعقب الحظر الأخير غير المبرر الذي فرضته "طالبان" على التعليم الجامعي للنساء والفتيات، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان، مشددة على أن الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها.



وأشارت إلى أن الإمارات ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.