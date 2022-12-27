شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى اليابان فى ضحايا العواصف الثلجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب اليابان في ضحايا العواصف الثلجية؛ التي أسفرت عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة - في بيان الاثنين - تعاطف الأردن مع اليابان الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أعلن مسئولو إدارة الكوارث فى اليابان الاثنين، أن الثلوج الكثيفة فى مناطق متفرقة من البلاد تسببت فى مصرع 17 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 90 آخرين، بينما أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات المنازل.