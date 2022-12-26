شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يكلف بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بإنتاج لقاح الأطفال والأنسولين محليا بدءا من العام الجديد 2023.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية جاءت خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، الذي سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيادلة جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.

وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.

وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.