شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 13 مواطنا فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال ثلاثة شبان من عائلة واحدة من قرية "صور باهر" فى مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم "الجلزون" وقرية "كوبر" على أطراف محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، واندلعت مواجهات بين سكان المخيم وجنود الاحتلال لدى تنفيذ الاحتلال لعملية الاعتقال.

وتابع: إنه جرى اعتقال شابين من "طولكرم" و"نابلس"، فيما جرى اعتقال شابين آخرين، أحدهما أسير محرر، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية .

وفى وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال في آخر أيام عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا " .

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفى - أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم، ضمن طقوس عيد "الحانوكا".

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس ومن أراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.