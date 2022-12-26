شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى جنوب أفريقيا فى ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جنوب إفريقيا فى ضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود فى مدينة بوكسبورج .

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، تعاطف الأردن مع جنوب إفريقيا الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن مسئولون فى جنوب إفريقيا السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسئولي خدمات الطوارئ قولهم إن الجزء العلوي من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض؛ مما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار الذي أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.