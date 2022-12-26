شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل التفاصيل حول هاتف فيفو الجديد S16 Pro والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي S16 Pro الجديد، من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة AMOLED مستديرة بدقة 1080p+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومعالج ميديا تيك ووحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل.

كل التفاصيل حول هاتف فيفو الجديد S16 Pro



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي S16 Pro الجديد يمتاز بتصميم أنيق، حيث تأتي الشاشة والجانب الخلفي بتصميم مستدير على الجانب الأيمن والأيسر، وتزخر وحدة الكاميرا المستطيلة بفلاش LED فيفو "Aura Light" على شكل حلقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة معالج ميديا تيك Dimensity 8200 وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت.

كاميرا بدقة عالية

وتروج شركة فيفو للهاتف الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابيكسل، وتشتمل وحدة الكاميرا الثلاثية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ويشتمل جهاز فيفو الجديد على بطارية سعة 4600 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بواسطة منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 66 وات.

ويدعم الهاتف الذكي فيفو S16 Pro الجديد تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G وشبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.3 وتقنية LDAC وتقنية aptX HD، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل OriginOS 3، الذي يستند إلى إصدار جوجل أندرويد 13.

وتصدرت شركة فيفو مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصينية خلال الربع الثالث من العام الحالي بإجمالي 14.1 مليون هاتف، لكنها لا تزال أقل بأكثر من 4 ملايين مما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2021.

أطلقت فيفو هاتفها الذكي Y02 الجديد من الفئة الأساسية، والذي يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 12 المعتمد على الإصدار GO من أندرويد 12.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي Y02 الجديد يشتمل على شاشة LCD قياس 6.51 بوصة وبدقة وضوح 1600x720 بيكسل (HD+)، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل مع فلاش.

وينبض بداخل الهاتف معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها حتى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف الجديد تقنية Bluetooth 5.0 وشبكة WLAN وشبكة 4G ونظام GPS وبطاقتي SIM، كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى راديو FM.

ويأتي الهاتف الذكي Y02 الجديد بجسم متين بوزن 186 جراما وبسمك 8.5 ملم، ويتوفر باللون الأزرق (Orchid Blue) أو الرمادي (Cosmic Grey).

وفي مصر يصل سعر النسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر نحو 4000 جنيه، أما في السعودية فنفس النسخة يبلغ سعرها نحو 500 ريال، وفي دولة الإمارات نحو 450 درهما حسب موبيزل الذي يهتم بعرض مواصفات الهواتف المحمولة وأسعارها في الدول العربية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Y35 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة؛ حيث يتميز بشاشة LCD قياس 6.58 بوصة وبدقة 2408 × 1080 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 680 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت، يمكن زيادتها عن طريق ذاكرة افتراضية سعة 8 جيجابايت أخرى، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع عدستين بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمات الإصبع، كما أنه يدعم بطاقتي SIM وتقنية Bluetooth 5.0 ونظام GPS، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12.