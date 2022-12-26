شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عودة الرحلات فى مطار بغداد الدولى عقب التوقف لسوء لأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية فى المطار إلى طبيعتها، عقب توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر إعلام المطار - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "إدارة مطار بغداد الدولى تود أن تؤكد لمسافريها عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

وفى وقت سابق أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى اليوم الاثنين، توقف الحركة الملاحية فى المطار بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة المطار -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الحركة الملاحية توقفت بسبب الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م.

وأضافت أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية فى مطار بغداد الدولى.

يذكر انه فى الأول من ديسمبر الحالى، أعلن مصدر أمنى عراقى توقف الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولي، بسبب الضباب الكثيف ومدى الرؤية 200م.

وعقب تحسن الاحوال الجوية، أعلن مصدر أمنى عراقى، عودة الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولى، بعد توقف مؤقت.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولى عادت إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت.