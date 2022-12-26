شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تدمر مراكز تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى وقوات الشرطة الخاصة الصومالية، فى عملية عسكرية مشتركة، مراكز سرية تابعة لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مناطق "عيل مرعدى، وغرس غوان، وغلكا سالمو"، وقرى بضواحي منطقة رقم 60 بمحافظة شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الإثنين، عن الضباط الذين قادوا العملية العسكرية - لم تسمهم - القول: "إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت أيضا من تدمير الإرهابيين بمحاكم لأخذ الأموال من المدنيين بشكل إجباري".

وأضاف الضباط أنه في أثناء العملية، تمكنت القوات المشتركة من إغلاق الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.