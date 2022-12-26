شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى اليوم الاثنين، توقف الحركة الملاحية فى المطار بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة المطار -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الحركة الملاحية توقفت بسبب الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م. وأضافت أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية فى مطار بغداد الدولى.

يذكر انه فى الأول من ديسمبر الحالى، أعلن مصدر أمنى عراقى توقف الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولي، بسبب الضباب الكثيف ومدى الرؤية 200م.

وعقب تحسن الاحوال الجوية، أعلن مصدر أمنى عراقى، عودة الحركة الملاحية فى مطار بغداد الدولى، بعد توقف مؤقت.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولى عادت إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت.