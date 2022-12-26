طقس الخليج.. ممطر فى السعودية والإمارات معتدل بالكويت وبارد فى البحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق. كما يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى اجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.".

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة

ارتفاع الموج: من متر الى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة

حالة البحر: متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم، في حالة عدم استقرار جوي، وتزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا الى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 ووالمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والثاني عند الساعة 21:49 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الاول عند الساعة 17:45 والثاني عند الساعة 06:44.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ويكون ليلا مائل للبرودة الى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ... درجة الحرارة الصغرى: 08 °ﻡ

طقس البحرين

أفادت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبياً مع بعض السحب ولكنه غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال النهار .

والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .. ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

ودرجة الحرارة العظمى 21 م درجة الحرارة الصغرى 16 م، و الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 35%