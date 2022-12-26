شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انتهاكات الاحتلال فى فلسطين.. إصابات واعتقالات وهدم واعتداءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، حيث أصاب عددا من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قرية المدية غرب رام الله، واعتقل 5 مواطنين من الطور والخليل، وهدم قرية العراقيب للمرة الـ211 على التوالي، واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، واعتدوا على مسنة مقدسية، ودمروا مخزنا زراعيا جنوب طولكرم.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال طالبين في الثانوية العامة من بلدة يطا جنوبا، وهما: عودة خليل المهانية (16 عاما)، ومعتز حاتم أبو عرام (16 عاما).

كما اعتقل فتى بعد إصابته بالرصاص، والشاب فؤاد جاسم أبو عياش في بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب فتى بالرصاص الحي قبل اعتقاله وشاب آخر، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، مع قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة وتفتيش للمحال التجارية، واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدوع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المدية غرب مدينة رام الله.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين جنوب شرق جنين، حيث نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على الطريق الواصل بين بلدتي قباطية والزبابدة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة مرورهم. كما اقتحمت قرية مسلية وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

في السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس عيد "الحانوكاه" اليهودي.

كما هاجم مستوطن مسنة مقدسية في حي وادي الجوز، وطرحها أرضا، ولاذ بالفرار.

وفي طولكرم، دمر مستوطنون محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ211 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.