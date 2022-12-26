شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد يؤكد تأمين جميع الأماكن للاحتفال بأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الأحد، تأمين جميع الأماكن المخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد شارك المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، حيث هنأ قائد العمليات جميع أطياف المكون المسيحي متمنياً لهم اعياداً سعيدة مليئة بالخير والسعادة والأمان والسلام"

لافتة الى أن "هذه المشاركة تأتي بهدف توحيد صفوف شعبنا الأبي بدافع الاخوة والمواطنة".