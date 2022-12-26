شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم /الأحد/ قرية "المدية" الواقعة غرب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن اشتباكات اندلعت بين سكان القرية وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بشكل مكثف صوب المنازل وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.



والقرية المذكورة تقع على بعد 25 كم غرب مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها (1600 نسمة) وهناك مستوطنتان هما "موديعين" و"حشمونئيم" مقامتان على جزء من أراضي القرية.