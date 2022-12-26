شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعليق الدراسة بمدارس وجامعات سعودية بسبب سوء أحوال الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة التعليم بالقريات السعودية تعليق الدراسة اليوم الاثنين؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت مكاتب تعليمية بالنماص، بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية ليوم الاثنين؛ نظرًا لظروف الطقس السيئة.

وقال مكتب التعليم بتنومة، وكذلك مكتب التعليم ببني عمرو، في حسابات المكاتب على تويتر: إنه "نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواء أدت لانعدام الرؤية، وبناءً على ما رأته لجنة تعليق الدراسة حرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الاثنين 2/ 6/ 1444هـ في مدارس تعليم النماص.

في السابق ذاته أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة (الحضورية) الاثنين بجميع مقار الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بُعد) للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة كافة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

كما أعلن "التدريب التقني" بالباحة تعليق التدريب الحضوري يوم الاثنين 2 / 6 / 1444 بمنشآت تقني الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، وسيكون الدوام عن بعد.

يأتي هذا بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكانت الإدارة العامة لتعليم الباحة قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع المحافظات، وتحويلها عن بُعد.

وتقرر تعليق الدراسة الحضورية الاثنين، وأن تكون الدراسة عن بعد عبر "منصة مدرستي".