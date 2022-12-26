شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية يمنية للتنسيق المشتركة في مجال التنمية السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما في مجال التنمية السكانية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ 4 للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 21 دولة عربية، حيث تطرقا إلى أوجه دعم المجلس الوطني للسكان باعتباره الجهاز التنفيذي للسياسات السكانية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وثمن بحيبح دعم المملكة لبلاده في مختلف المجالات، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الاعتداءات الحوثية، وانعكاسات التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكويناته الاجتماعية، إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام.