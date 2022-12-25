الجيش الصومالي يعتقل عددا من الشيوخ المحليين بتهمة التعامل مع الإرهابيين

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأحد، عددا من الشيوخ المحليين بتهمة التعامل مع الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.



وقال حاكم مدينة "عادادو" التابعة لإقليم "جلجدود" بولاية "جلمدج" الإقليمية فارح ديري ورسمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، إن المعتقلين اخترقوا توجيهات الحكومة الفيدرالية بشأن الإرهاب وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة.



من جانبه، أوضح قائد الفرقة 21 بالجيش الصومالي العقيد حسن محمد أبو بكر، إن الشيوخ المعتقلين تم نقلهم إلى مدينة "طوسمريب" عاصمة ولاية "جلمدج" من أجل المحاكمة، منوها بأن الحكومة الصومالية أصدرت بيانا لتجريم التعامل مع الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.