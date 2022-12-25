شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو لاستئناف الحوار حول القضية الفلسطينية في رسالة "الكريسماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى استئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في رسالة التهنئة التي ألقاها بابا الفاتيكان اليوم الأحد، في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد، بحسب موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري.



وقال البابا فرانسيس: "بينما يجلس الكثيرون حول مائدة غنية، فإن كميات هائلة من الطعام تهدر يوميا وتنفق الموارد على الأسلحة"، وأدان استخدام الغذاء كسلاح في الحرب، وقال إن الحرب في أوكرانيا عرّضت الملايين لخطر المجاعة.



وأضاف أن الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يُقلل من القلق على الأشخاص الذين دمرت حياتهم بسبب صراعات أخرى أو أزمات إنسانية، وخص بالذكر في هذا الصدد سوريا وميانمار وإيران وهايتي ومنطقة الساحل في إفريقيا.



ودعا البابا فرانسيس إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات، قائلا إن العالم يُعاني من "مجاعة سلام"، وحث على مساعدة المشردين والمهاجرين واللاجئين والفقراء "الذين يقرعون على أبوابنا بحثا عن الراحة والدفء والطعام".