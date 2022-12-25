شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يطلع على استعدادات مدينة البصرة لبطولة خليجى 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعاً ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة، واستمع السودانى لإيجاز مفصّل عن الواقع الخدمي في المحافظة، وسير تنفيذ الخطط الموضوعة على مستوى المشاريع المختلفة. كما أطلع على سير العمل وآليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أهمية البصرة، وما تمثله من خصوصية، مؤكدا أن زيارته للمحافظة، تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات؛ للاطلاع على واقعها ومتابعة مشاريعها، سواء أكانت على مستوى خطط الدولة وتخصيصاتها المالية أم من خلال فرص الاستثمار والتنمية.

وشدد السوداني على أن ملف التنمية والخدمات مرهون بمكافحة الفساد المالي والإداري، الذي يشكل العائق الأساس لأي مشروع وأية نهضة وأي تطور. وبيّن أن مكافحته ضمن أولويات المنهاج الوزاري، ولن يتم التهاون إزاءه، كونه يشكل التحدي رقم واحد، وإجراءات مكافحته مستمرة.

وأوضح أن البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل بإقامة بطولة خليجي 25، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته.