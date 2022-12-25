شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيلون ماسك يعدل ميزة "عداد المشاهدات" على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الملياردير إيلون ماسك، رئيس تويتر، عن تعديل جديد على ميزة عداد المشاهدات التي تم إطلاقها مؤخرا.

ويسمح التعديل الجديد للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة عداد المشاهدات إذا رغبوا في ذلك.

إيلون ماسك يعدل ميزة "عداد المشاهدات" على تويتر

وجاء تعليق ماسك، في تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر، ردا على تعليق لأحد المستخدمين على التصميم الجديد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يوم السبت.

وقال ماسك: "سنقوم بإضافة إعداد لإيقاف التشغيل، لكنني أعتقد أن الجميع تقريبا سيحبونها"، في إشارة إلى الأداة

أطلقت منصة تويتر مؤخرا تحديثا جديدا يحمل ميزة تشبه الموجودة على يوتيوب، وتمكّن الميزة الجديدة المستخدم من معرفة نسب وعدد المشاهدات على كل تغريدة منشورة على حسابه بموقع تويتر.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التدوينات بالفعل، لكنها لا تسمح لهم بإجراء أي تفاعل ملموس سواء بالإعجاب أو الرد أو إعادة نشر التغريدة مرة أخرى.

ويمكن لمستخدمي الهواتف التابعة لإصدارات آي أو إس (iOS) على هواتف أبل وأندرويد (Android) رؤية هذا التحديث في الوقت الراهن.

ويمكن لأي شخص على تويتر رؤية عدد المشاهدات للتغريدة المنشورة، لكن هذه الميزة لا تنطبق على التغريدات المجتمعية أو التغريدات القديمة أو تغريدات دائرة تويتر.

صدمة جديدة لموظفي تويتر

من جهة أخرى، فاجأت إدارة تويتر موظفيها بموجة تسريحات جديدة في إطار خفض التكاليف، لكن الإقالات هذه المرة تركزت في قسم السياسة العامة.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن رئيسة السياسة العامة في شركة تويتر غادرت الشركة يوم الخميس مع موظفين آخرين في هذا القسم.

وفريق السياسة العامة في تويتر مسؤول عن التفاعل مع المشرعين والمجتمع المدني بشأن قضايا تشمل حرية التعبير، والخصوصية، والأمان على الإنترنت.

ويتعامل هذه القسم أيضا مع الطلبات الواردة من الحكومات وجماعات الحقوق المدنية لإزالة المحتوى الإشكالي، ويضع قواعد لحماية المستخدمين المعرضين للخطر.