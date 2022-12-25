شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحد "المضاعفات الرئيسية" لمرض الكبد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يجب أن يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون على الإطلاق.

ويعتبر هزال العضلات أحد "المضاعفات الرئيسية" لمرض الكبد في المرحلة النهائية.

تعرف على أحد "المضاعفات الرئيسية" لمرض الكبد

وتبين أن حدوثه يزداد مع تقدم الحالة، وفقا للمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضحت المجلة، أن الهزال العضلي يعرف بأنه الفقدان التدريجي والمعمم لكتلة العضلات.

وأضافت: "استنزاف العضلات سمة شائعة لأمراض الكبد المزمنة الموجودة في نحو 40% من مرضى تليف الكبد. تشمع الكبد مشكلة صحية خطيرة مرتبطة بالعديد من المضاعفات، بما في ذلك ضمور العضلات والهيكل العظمي، والذي يؤثر سلبا على النتائج السريرية للمرضى بغض النظر عن وظائف الكبد. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة الكامنة وراء ضمور العضلات الناجم عن تليف الكبد لم يتم توضيحها".

وتم اقتراح العديد من الآليات لتوضيح دور العضلات في تليف الكبد. وأحد الأسباب الرئيسية لهدر العضلات في تليف الكبد هو دخول المرضى إلى مرحلة تقويضية بين عشية وضحاها.

وتحدث هذه المرحلة من الصيام بعد أربع إلى اثنتي عشرة ساعة من تناول الطعام بسبب نقص مخازن الجليكوجين في الكبد. وعندما يدخل الجسم في حالة تقويضية، فإنه ينهار أو يفقد الكتلة الكلية، في كل من الدهون والعضلات.

ويُعتقد أيضا أن ضعف تخليق البروتين العضلي يساهم في تفاقم هزال العضلات في أمراض الكبد.

وقد تشمل الأسباب المحتملة الأخرى الغثيان والشبع المبكر الناجم عن تراكم الاستسقاء، أو خلل حركة الأمعاء مما يساهم في سوء تناول المغذيات لدى هؤلاء المرضى.

وأخيرا، يعد سوء الهضم عنصرا مهما آخر في انخفاض الامتصاص المعوي لدى هؤلاء المرضى. ووفقا لعيادة كليفلاند، يمكن أن يتسبب الهزال العضلي بسبب أمراض الكبد في ظهور ذراع أو ساق أصغر من الأخرى.

وبالمثل، قد يعاني الشخص من ضعف في أحد الأطراف، أو تنميل ووخز.

وبشكل عام، مع تفاقم ضمور العضلات، يجد الأفراد صعوبة متزايدة في البلع أو التحدث أو المشي أو الحفاظ على التوازن.

ولسوء الحظ، يمكن أن تكون الأعراض بطيئة في التطور في أمراض الكبد، ما يعني أنه غالبا ما يتم التقاطها في مراحل لاحقة.

ومع ذلك، قد تكون الأعراض غائبة أيضا حتى في المرحلة المتقدمة من تليف الكبد، حيث يظل بعض الأشخاص دون أعراض لسنوات قبل اكتشاف حالتهم. وذلك لأن الكبد لا يزال قادرا على أداء وظيفته في المراحل المبكرة من تليف الكبد، ولا تبدأ وظيفته بالضعف إلا بعد انتشار تليف الكبد. والأعراض الأولى التي قد يعاني منها المرضى في هذه المرحلة هي التعب والنزيف وسهولة الكدمات واليرقان.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يتم التعرف على الحالة إلا أثناء الاختبارات أو الحالات غير ذات الصلة.

استكشفت دراسة ما إذا كان نقص فيتامين (د) عامل خطر للدينابينيا (انخفاض القوة العصبية العضلية) لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق.

وقام فريق البحث بالتحقيق فيما إذا كانت مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من مثل هذه المخاطر.

وتمت متابعة تحليل 3205 مشاركا، لمدة أربع سنوات. وفي البداية، تم قياس مستويات فيتامين (د) وتصنيفها على أنها إما "كافية" أو "غير كافية" أو "ناقصة".

وأشار الباحثون إلى أن "معدل حدوث الدينابينيا تم تحديده من خلال قوة القبضة".

وكشف تحليل المتابعة أن الأفراد غير المصابين بهشاشة العظام، والذين لم يكملوا فيتامين (د) وكان لديهم نقص في فيتامين (د)، كانوا معرضين لخطر الإصابة بدينابينيا.



وفي الواقع، كان أقل من 30 نانومول/لتر من فيتامين (د) في الدم عامل خطر لحدوث دينابينيا. وبين الأفراد غير المصابين بهشاشة العظام والذين لا يتناولون مكملات فيتامين (د)، تكون عتبة الخطر أعلى (أقل من أو تساوي 50 نانومول/لتر).

ويمكن أن يكون فقدان قوة العضلات في سن الشيخوخة عامل خطر رئيسي للسقوط، ما قد يؤدي إلى الإصابة وكسر العظام.

وقال تياغو دا سيلفا ألكسندر، أستاذ علم الشيخوخة في USFCar بالبرازيل: "من المعروف أن فيتامين (د) يشارك في وظائف مختلفة للكائن الحي. في الواقع، كان أقل من 30 نانومول/لتر من فيتامين (د) في الدم عامل خطر لحدوث دينابينيا. وبين الأفراد غير المصابين بهشاشة العظام والذين لا يتناولون مكملات فيتامين (د)، تكون عتبة الخطر أعلى (أقل من أو تساوي 50 نانومول / لتر)".

ووبالتالي، يوصي الباحثون كبار السن بتناول فيتامين (د) لتجنب فقدان قوة العضلات.

كما توصي NHS الجميع، بما في ذلك الأطفال فوق سن الرابعة، بالحصول على فيتامين (د) الكافي من نظامهم الغذائي خلال أشهر الخريف والشتاء في المملكة المتحدة.