شكرا لقرائتكم خبر عن مسقط : بدء عمليات التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الناخبون العُمانيون اليوم الأحد ،التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "أنتخب"، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.



و ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم ، أنه سيصوّت الناخبون العُمانيون البالغ عددهم 731 ألفًا و767ناخبًا وناخبة عبر تطبيق " أنتخب" لاختيار أعضاء المجالس البلدية حيث بلغ عدد المترشحين 696 مرشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 مُمثلًا لهم، مضيفة أن انتخابات المجالس البلدية تجرى لأول مرة عبر تطبيق "أنتخب" الذي أطلقته وزارة الداخلية العمانية ، ويُعدُّ نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.



يذكر أن الفترة الثالثة (2023/ 2026) من انتخابات المجالس البلدية لتتم عملية الاقتراع فيها من خلال تطبيق "أنتخب"، الذي يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية بسهولة ويسر.



وصُمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي ،وسيقوم التطبيق بقراءة البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف "NFC" مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح الراغب في التصويت له.