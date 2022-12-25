شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزات جديدة في تحديث آيفون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وقد تضمنت تلك التحديثات إضافات هامة للغاية.

ميزات جديدة في تحديث آيفون

وأكدت أبل أن التحديث iOS 16.2 يُصلح الكثير من الثغرات التي تؤثر على أمن هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

ويضيف تحديث نظام التشغيل iOS 16.2 دعم خدمة إرسال رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ للهواتف آيفون14 وآيفون 14 برو.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال رسالة استغاثة في حالة الطوارئ حتى إذا كان موجودا خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول بالاعتماد على الأقمار الصناعية.

تطبيقات جديدة

وأضافت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة مجموعة من التطبيقات الجديدة للعمل مع هواتفها الذكية آيفون من خلال تحديث نظام التشغيل iOS 16.2.

وتتضمن تسجيلات أغاني كاراوكي اليابانية وتطبيق للسبورة البيضاء وتطبيقات متابعة جودة نوم المستخدم.

كما وفرت أبل تطبيق السبورة الذكية فري فورم لأجهزة كمبيوتر ماك مما يتيح للعديد من مستخدمي أجهزة أبل التعامل مع الرسوم والنصوص وغيرها من الوسائط على لوحة واحدة باستخدام الهاتف الذكي.

في الوقت نفسه تتيح خاصية أبل ميوزيك سينج الجديدة بدء جلسات غناء أغاني كاراوكي اليابانية عبر الهاتف، مع إمكانية الاشتراك في خدمة بث الموسيقى التابعة لأبل.

كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم الاختيار بين الغناء الثنائي مع أحد الفنانين الحقيقيين أو الغناء المنفرد، إلى جانب وجود كتالوج يضم ملايين الأغاني.

تحديثات آيفون للإصدارات السابقة

وبالإضافة إلى أحدث إصدار من iOS 16، أطلقت أبل تحديثًا جديدًا لمجموعة من هواتفها القديمة، وهي عائلة هواتف آيفون 6s وعائلة هواتف آيفون 7 وهاتف آيفون SE الجيل الأول.

وكذلك قدمت iPadOS 15.7.2 لأجهزة عائلة آيباد برو وجهاز آيباد آير 2 والأقدم منه، وكذلك الجيل الخامس من آيباد والأقدم من ذلك، وأجهزة آيباد 4 ميني والأقدم من ذلك، والجيل السابع من آيبود تاتش.

والتحديث الجديد سيصل على متنه مجموعة من المزايا الأمنية التي قدمها iOS 16.2، وذلك في محاولة من أبل للحفاظ على الخصوصية.

تستعد شركة أبل لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

وفق وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيرا بتثبيت برامج على آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30 بالمئة على المشتريات من متجرها آب ستور.

ولم ترد أبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل يبذلون جهودا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.

وقبل أيام، أعلنت شركة "أبل" عن أدوات جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، وهو إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات.

وسيتمكن مستخدمو خدمة "آي كلاود" السحابية للتخزين قريبًا من اختيار وضعية "حماية البيانات المتقدمة"، التي تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور. وأشارت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

وشهدت شركة أبل انخفاضًا في قيمتها السوقية بمقدار 114 مليار دولار، مع تزايد قلق المستثمرين لنقص آيفون.

واجهت شركة أبل نقصًا في طرازات iPhone 14 Pro الخاصة بها في الأسابيع الأخيرة، لكن نقص المعروض من آيفون ازداد بشكل واضح وسط الاحتجاجات في الصين ضد سياسات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.