شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم أوكرانيا بـ2500 مولد كهربائي لمواجهة انقطاعات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات، اليوم السبت، إرسال دعم بنحو 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأوضحت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي - حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن المساعدات تتضمن 2500 مولد كهربائي منزلي تتراوح طاقة المولد الواحد من 3.5 كيلو واط إلى 8 كيلو واط، حيث ستساهم هذه المولدات في توفير الطاقة لمنازل المدنيين ما سيساعد في تخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة، وذلك انطلاقا من إيمان الإمارات بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات النزاعات.

وأشارت إلى أن الدولة ستنقل حوالي 1200 مولد كهربائي إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم على أن تقوم بنقل باقي المولدات في شهر يناير المقبل، وذلك ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة الأوكرانية بقيمة 100 مليون دولار.