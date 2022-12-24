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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تُعد شركة سامسونج (Samsung)، أسرع مزود لخدمة تحديثات نظام التشغيل Android 13 في 2022، والتي ضمت أجهزة Galaxy A52s 5G وGalaxy M62.

مواصفات متميزة لأبرز هواتف سامسونج في 2022

وتطور شركة سامسونج حاليا إصدار تحديث جديد إلى واجهة One UI 5 الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 13 (Android 13) لجميع الأجهزة التابعة لها وترقيتها بحلول نهاية 2022، موقع "gsmarena" التقني.

ويصل نظام التشغيل أندرويد 13 إلى كل من Galaxy A52 وA53، ضمن إصدار البرنامج الثابت الجديد A528NKSU1DVK2، ويتمتع التحديث الجديد الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمزايا تصحيح الأمان، ويبلغ حجم تنزيل ملف الترقية نحو 2 جيجابايت.

ويتلقى هاتف سامسونج Galaxy M62 البرنامج الجديد في بعض الدول من بينها ماليزيا والسعودية ودولة الإمارات وفيتنام، ويأتي الإصدار الجديد تحت اسم M625FXXU2CVK2 وهو يجلب معه أيضًا مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.

يحمل هاتف جلاكسي إيه 52 إس 5جي (Galaxy A52s 5G) العديد من المزايا التي تجعله منافسًا قويًا وربما الأقوى بين فئات الهواتف المتوسطة بالسوق المصرية، ويأتي هاتف Galaxy A52s 5G بالمواصفات التالية:

شاشة سوبر أموليد تعمل باللمس 6.5 بوصة بتقنية FHD +(الوضوح العالي الكامل) وبدقة 1080 × 2400

المعالج كوالكوم سناب دراجون 778G 5G بتقنية 6 نانومتر ثماني النواة

ذاكرة داخلية 128 غيغا بايت

ذاكرة عشوائية رام 8 غيغا بايت

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، مقاس 26 ملم (عدسة واسعة)

الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.8، مقاس 26 ملم (عدسة واسعة)

- بدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 123 درجة (عدسة فائقة الاتساع)

- بدقة 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عدسة ماكرو)

- بدقة 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عدسة للعمق)

بطارية بقوة 4500 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 25 وات

بلوتوث 5.0

واي فاي

جي بي اس

منفذ USB 2.0 فئة C

مستشعر بصمة اصبع أسفل الشاشة

سعر هاتف Galaxy A52s 5G

يأتي سعر هاتف Galaxy A52s 5G في مصر بقيمة 13.999 ألف جنيه للإصدار فئة 128 غيغا بايت، وثمة بعض المتاجر تبيعه بسعر 15.200 ألف جنيه.

طرحت شركة شاومي الصينية في فبراير/ شباط 2022 سلسلة Redmi Note 11 في مصر، والتي باعت منها 2.77 مليون هاتف، حسب آخر بيان للشركة.

وأظهرت نتائج مبيعات شركة شاومي الصينية حسب آخر تحديث أن الشركة باعت 240 مليون وحدة من سلسلة شاومي ريدمي Redmi Note حول العالم، والتي تضم ضم Redmi Note 11S وRedmi Note 11 بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية مقارنة بالهواتف نفسها في العلامات التجارية الأخرى.

ويباع جهاز شاومي ريدمي نوت 11 (Xiaomi Redmi Note 11) في مصر بسعر 8060 جنيها، أما سعر جهاز شاومي ريدمي نوت 11 إس (Xiaomi Redmi Note 11S) فيباع في مصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بسعر 8649 جنيها.

لعبت مواصفات هاتف Redmi Note 11 دورا بارزا في ارتفاع مبيعات الهاتف الصيني الأكثر شعبية بين الفئات المتوسطة والشباب بمصر، وتأتي مواصفات Redmi Note 11 كالآتي:

معالج 680 (6 نانومتر) سناب دراجون

شاشة بحجم 6.43 بوصة بتقنية FHD+

سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت

الرامات 6 جيجا بايت رام (الذاكرة العشوائية)

كاميرا خلفية بدقة 50 ميغا بكسل+ 8 ميغا بكسل+ 2 ميغا بكسل+ 2 ميغا بكسل

كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بكسل

سعة داخلية 128 غيغا بايت، 6 غيغا بايت رام

بطارية بقوة 5000 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 33 واط

واي فاي

جي بي اس

بلوتوث 5.0

منفذ USB 2.0 فئة C

بصمة إصبع جانبية