شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتمد استراتيجية جديدة لمنع الخروقات الأمنية لتنظيم داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية خططا واستراتيجيات جديدة؛ لتضييق الخناق على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع أية خروقات أمنية من قبلهم.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت، إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباري والأمني والتنسيق مع طيران الجيش من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية.

وأضاف اللواء الخفاجي أن "الجهد الاستخباري هو مفتاح كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي".