شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليونان تؤكدان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإمارات واليونان عمق العلاقات الثنائية وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائى فى المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على الشعبین.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع زير خارجیة الیونان نیكوس ديندياس، اليوم الجمعة، فى دبى، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائیة واستعراض ملفات الصداقة والشراكة الاستراتیجیة، إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله - خلال اللقاء - أن العلاقات الإماراتیة الیونانیة تشھد نموا وتطوراً في ظل الشراكة بین البلدين الصديقین.

وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع الوزير الثاني للشؤون الخارجیة في سلطنة بروناي دار السلام داتو أريوان يوسف، سبل تعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك.

وأشاد الشیخ عبدالله بن زايد بانعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة بین البلدين، مشیرا إلى أھمیة دورھا في تفعیل التعاون والحوار البناء بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخیر على شعبیھما، منوها بأن العلاقات الثنائیة تشھد نموا وتطورا في ظل اھتمام قیادتي البلدين بتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

بدوره، أكد داتو عمق العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط بین الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بین البلدين.

