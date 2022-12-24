شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Galaxy A52s 5G.. مواصفات متميزة لأبرز هواتف سامسونج في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تُعد شركة سامسونج (Samsung)، أسرع مزود لخدمة تحديثات نظام التشغيل Android 13 في 2022، والتي ضمت أجهزة Galaxy A52s 5G وGalaxy M62.

وتطور شركة سامسونج حاليا إصدار تحديث جديد إلى واجهة One UI 5 الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 13 (Android 13) لجميع الأجهزة التابعة لها وترقيتها بحلول نهاية 2022، موقع "gsmarena" التقني.

ويصل نظام التشغيل أندرويد 13 إلى كل من Galaxy A52 وA53، ضمن إصدار البرنامج الثابت الجديد A528NKSU1DVK2، ويتمتع التحديث الجديد الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمزايا تصحيح الأمان، ويبلغ حجم تنزيل ملف الترقية نحو 2 جيجابايت.

ويتلقى هاتف سامسونج Galaxy M62 البرنامج الجديد في بعض الدول من بينها ماليزيا والسعودية ودولة الإمارات وفيتنام، ويأتي الإصدار الجديد تحت اسم M625FXXU2CVK2 وهو يجلب معه أيضًا مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.

يحمل هاتف جلاكسي إيه 52 إس 5جي (Galaxy A52s 5G) العديد من المزايا التي تجعله منافسًا قويًا وربما الأقوى بين فئات الهواتف المتوسطة بالسوق المصرية، ويأتي هاتف Galaxy A52s 5G بالمواصفات التالية:

شاشة سوبر أموليد تعمل باللمس 6.5 بوصة بتقنية FHD +(الوضوح العالي الكامل) وبدقة 1080 × 2400

المعالج كوالكوم سناب دراجون 778G 5G بتقنية 6 نانومتر ثماني النواة

ذاكرة داخلية 128 غيغا بايت

ذاكرة عشوائية رام 8 غيغا بايت

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، مقاس 26 ملم (عدسة واسعة)

الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.8، مقاس 26 ملم (عدسة واسعة)

- بدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، زاوية 123 درجة (عدسة فائقة الاتساع)

- بدقة 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عدسة ماكرو)

- بدقة 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، (عدسة للعمق)

بطارية بقوة 4500 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 25 وات

بلوتوث 5.0

واي فاي

جي بي اس

منفذ USB 2.0 فئة C

مستشعر بصمة اصبع أسفل الشاشة

يأتي سعر هاتف Galaxy A52s 5G في مصر بقيمة 13.999 ألف جنيه للإصدار فئة 128 غيغا بايت، وثمة بعض المتاجر تبيعه بسعر 15.200 ألف جنيه.