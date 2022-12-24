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السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر

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القاهرة - سامية سيد - كشف متحدث الأرصاد في السعودية حسين القحطاني، عن موجة باردة تصاحب هطول الأمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة.

وخلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أوضح حسين القحطاني أن المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة باردة بالتزامن مع هطول الأمطار.

وأشار القحطاني إلى أن المناطق الشمالية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المئوية، أو ما فوق الصفر بدرجتين أو 3 درجات مئوية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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