شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية.

وقالت "بلاسخارت" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن عام 2022 كان عاماً صعباً بالنسبة للعراق، ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكنت المؤسسات الحكومية من استئناف مهامها، لتتيح للعراق فرصة كبيرة للشروع في طريق الاستقرار والتقدم"، داعية إلى العمل جميعا معا في عام 2023 وما بعده للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها العراق، مع ضمان مساحة عامة للحوار وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت أن "العراق بتراثه الثقافي والإثني والديني الغني، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغلة، يملك إمكانات كبيرة ومدعوم باستقرار سياسي وعائدات ثابتة، وفي حال تم اغتنام الفرص بالفعل، فإن لدى العراق فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة، وفي هذه الحالة فإن مستقبلاً واعداً ينتظر الشعب العراقي الذي انتصر على الكثير من الشدائد".