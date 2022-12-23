شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخباراتية اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك المجموعة الإرهابية التي قامت باستهداف النقطة الأمنية الـ(55) الواقعة في منطقة كوباني - قرب الطريق الحولي، موضحا أنه تم التوصل لأحد المنفذين والتعرف على باقي أفراد المجموعة، مشيرا إلى أنه قد جرى إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي سياق آخر، قضت محكمة عراقية اليوم بالإعدام بحق قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تسبب في قتل أكثر من 600 شخص من شهداء جريمة "سبايكر" في مدينة تكريت الواقعة شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه تم الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت من قبل القضاء العراقي بحق الإرهابي المسئول عن قتل أكثر من 600 شخص من شهداء سبايكر، حيث كان منصبه في التنظيم (أمير القوة الضاربة) لما يسمى بولاية صلاح الدين.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية كانت قد اعتقلت في وقت سابق الداعشي المطلوب للقضاء خلال عملية مشتركة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية وإكمال التحقيقات لإحالته إلى الجهات المختصة حتى ينال جزاءه العادل.

وسبايكر هي قاعدة عسكرية في منطقة تكريت بمحافظة صلاح الدين، تتضمن كلية للقوة الجوية هاجمها التنظيم وقاموا باعتقال أكثر من 1500 طالب من طلبة الكلية وقام بقتلهم وإعدامهم في مجمع القصور المطل على نهر دجلة في 12 يونيو 2014.

وكان العراق قد أعلن "انتصاره" على تنظيم "الدولة" عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.