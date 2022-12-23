شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد تطلع بلاده لتفعيل مسارات الشراكة مع إيطاليا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى، تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبى.

وذكر المكتب الإعلامي للسودانى - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي، أجرى مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، في زيارة رسمية، مبينا أن المباحثات اشتملت على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحة ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري.

وثمن السوداني الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، مؤكدا تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، مبينة أن زيارتها الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي.