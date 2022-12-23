شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابطين إسرائيليين فى عملية دهس وإطلاق نار داخل الخط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن ضابطى شرطة إسرائيليين أصيبا بالرصاص الحى، وتعرضا للدهس، فى مدينة "كفر قاسم" العربية داخل الخط الأخضر (أراضى الـ 48).

وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، إن قائد السيارة التي نفذت عملية الدهس تم تحييده، وإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجرى البحث عن منفذين آخرين للعملية وجرى نقل الضابطين لمستشفى وصف إصابتيهما بالبسيطة. وأظهر تصوير "فيديو" من كاميرا مراقبة، ضباطا يتعرضون للدهس، وإطلاق النار..وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قائد السيارة قتل، فيما لاذ آخر بالانسحاب من الموقع.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، وقوع عملية دهس نفذها فلسطينى قرب قرية مخماس قضاء رام الله، أسفرت عن إصابة مجندة.

وحسبما نقلت وكالة "معا" الإخبارية، فان مستوطنة "20 عامًا" أصيبت بجروح متوسطة عند مستوطنة "كوخاف يعقوب" جراء دهسها، وتم اعتقال السائق.

وعقب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى بينى جانتس، على عملية دهس مجندة قرب رام الله، مؤكدا أن الجيش "سيواصل ملاحقة المتورطين فى ارتكاب الحادث والوقوف بحزم ضدهم وسنواصل اعتقالهم". على حد وصفه.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن المصابة فى عملية الدهس قرب رام الله هي مجندة من جيش الاحتلال حالتها متوسطة، حسب ما أورده المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استشهاد منفذ عملية الدهس قرب رام الله (45عاما) متأثرًا بجراحه، وهو من بيتونيا ومتزوج ولديه 5 من الأبناء ويعمل في مستوطنة أرئيل.