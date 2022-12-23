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بعد تراجع كورونا.. الفيروسات الموسمية تنتشر بحدة فى تونس

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، رياض دغفوس، الخميس، بأن فيروسات النزلة الموسمية عادت إلى الانتشار بتونس بحدة.

وصرح بأن الفيروسات وجدت أرضية ملائمة لذلك بعد أن سجلت تراجعا في انتشارها في السنتين الأخيرتين.

وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الطفرات المتطورة لفيروسات "الكريب" أو النزلة الوافدة وجدت لها أرضية ملائمة للانتشار وعادت بقوة بعد تراجع فيروس كورونا.

وأوضح أن فيروس كورونا كان منذ سنتين المهيمن ولم يترك مجالا لفيروسات الكريب للانتشار الواسع، ولم يكوّن الناس مناعة قوية وأجساما مضادة ضد النزلة الموسمية التي لم تعرف انتشارا واسعا ولذلك عندما ظهرت حاليا في فصل الشتاء انتشرت بشكل واسع، لافتا إلى أن فيروس "الكريب" ليس مخطرا ولكن يجب التحصّن منه عبر التلقيح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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