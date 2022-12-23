شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: الجزائر ستنضم إلى "بريكس" في العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن انضمام بلاده إلى منظمة "بريكس" (تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز يضم دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) سيكون في عام 2023، مضيفا بأنه سيحضر اجتماعا لترسيم انضمام الجزائر لهذه المنظمة الاقتصادية.