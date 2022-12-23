شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد العراقية تحذر من سيول بـ 5 محافظات غداً وتدعو مواطنيها للحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة الأرصاد الجوية بالعراق، 5 مناطق متوقع تعرضها إلى سيول يوم غد الجمعة بسبب شدة الأمطار، فيما دعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابرى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البلاد تتاثر يوم غد الجمعة بمنخفض جوى يتعمق بعد الظهر مصحوبا بأمطار غزيرة متوسطة الشدة وخاصة فى الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية".



وأضاف، "نتوقع حدوث سيول في مناطق تابعة لمحافظات ديالى وميسان وواسط والبصرة والمثنى بسبب شدة الأمطار"، مشيرا إلى أن "أحد الوديان الواقع غرب مدينة عنه بمحافظة الأنبار تعرض إلى سيول اليوم".



ودعا الجابري إلى "أخذ الحيطة والحذر"، لافتا إلى أن "هذا المنخفض سيصاحبه انخفاض في درجات الحرارة".



وتوقعت هيئة الأنواء الجوية بتقرير نشرته، في وقت سابق من اليوم الخميس، استمرار تساقط الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.