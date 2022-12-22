شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ندعم حل الأزمات عبر الوسائل السلمية والتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على موقف دولة الكويت الداعم لحل الأزمات عبر الوسائل السلمية والتفاوض والتأكيد على ضرورة دعم المساعى الدولية الرامية إلى وقف التصعيد لإيجاد حل سلمى بما يتوافق مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وقال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - خلال لقائه مساء اليوم / الخميس/ مع وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية جيمس هيبي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت - أنه تم خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة واستعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين والتطلع لعقد اجتماع مجموعة التوجيه المشتركة بين البلدين الصديقين بدورته الـ19 مطلع العام المقبل.

من جانبه أشاد وزير القوات المسلحة البريطانية بالجهود والمساعي التي تقوم بها دولة الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة مجددا التزام المملكة المتحدة بصون أمن وسلامة دولة الكويت وشعبها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة معربا في ذات السياق عن وافر الشكر والعرفان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة البريطانية على أراضيها.