شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن العلاقات البحرينية السريلانكية تواصل البناء على ما تحقق من مستوياتٍ متقدمة من التنسيق والعمل المشترك بين البحرين وسريلانكا على كافة الأصعدة، والعمل على تنمية أوجه التعاون القائم بينهما في شتى المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم /الخميس/، السفيرة السريلانكية لدى المنامة براديبا بريانجاني سارام، بمناسبة انتهاء فترة عملها، حيث نوّه بجهودها في تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.

من جانبها، أعربت السفيرة سارام عن شكرها وتقديرها لما يوليه ولي العهد البحريني من اهتمامٍ وحرص بتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين، متمنيةً للبحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.